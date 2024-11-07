شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام زد.. عبد الفتاح في الدفاع وطاهر والشحات أجنحة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل المتوقع لمباراته أمام زد التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وسام أبو علي

ويلتقي اليوم الأهلي مع زد في إطار مباريات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز لكرة القدم، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد المقاولين العرب.

اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد باسمه القديم «إف سي مصر FC Masr»، بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية، ثم يعود الموسم الماضي للدوري الممتاز.

المباراة الأولى في تاريخ الفريقين أقيمت يوم 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرزها جونيور أجايي هدف وهدفين لمروان محسن، وآخر مباراة أقيمت يوم 11 أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز محمود كهربا وأحمد عبد القادر هدفي الأهلي.

وانتهت المواجهات الأربعة بين الفريقين بفوز الأهلي، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمود كهربا ومروان محسن برصيد هدفين لكل منهما.