شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري والمقرر لها غداً الخميس، على ستاد غزل المحلة.

ويفتقد المحلة لجهود ظهيره الأيمن عبد الرحيم عموري بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحصد الفريق أول نقاطه في دوري نايل.

وحرص أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق على تحفيز اللاعبين على ضرورة الفوز في أول مباراة على الاستاد بعد تجديده، والاستفادة من عامل الأرض والجمهور، لتحقيق انطلاقة قوية بالدوري ومواصلة النتائج الإيجابية، وكان غزل المحلة بدأ تدريباته الأحد الماضي، دون الحصول على راحة بعد مواجهة الإسماعيلي، التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.

ويضع مسؤولو نادي غزل المحلة، الرتوش الأخيرة على الاستاد التاريخي للفريق المحلاوي بقيادة أحمد عيد عبد الملك، بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير والتي استمرت قرابة الـ 6 أشهر وشملت تغيير أرضية الملعب، إعادة تأهيل المدرجات، تركيب المقاعد ، تركيب شاشة عملاقة وإضافة مكان مخصص لكبار الزوار في المقصورة الرئيسية.