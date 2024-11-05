الامارات | أخطاء دفاعية تتسبب في خسارة الشارقة أمام سباهان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق الشارقة خسارة أمام سباهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد حمد بن خليفة في الدوحة ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثالثة لدور المجموعات في «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، علما أن المباراة كانت قد تأخرت لمدة ساعتين عن موعد انطلاقتها الذي كان معلنا من قبل، وذلك بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وافتتح محمد حزباوي التسجيل لفريق سباهان في الدقيقة 12 من البداية، قبل أن يعزز آریا یوسفي التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقلص البرازيلي لوانزينيو النتيجة للشارقة بعد ساعة من اللعب، لكن جواد أغايبور ضمن فوز سباهان بإضافة الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وتعد هذه الخسارة الأولى للشارقة في هذه البطولة.

وظهر فريق الشارقة بأداء متواضع واخطاء دفاعية لاسيما في الشوط الأول، ليفقد صدارة المجموعة بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني في حين انفرد الوحدات الأردني بالصدارة رافعا رصيده إلى 10 نقاط إثر فوزه على ضيفه الاستقلال الطاجيكي بهدف نظيف، فيما رفع سباهان رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث.