شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تقوية واتزان لأشرف دارى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي خضوع أشرف داري مدافع الفريق، لبرنامج تقوية واتزان لمنطقة الأنكل من أجل تقليل الإصابة بالتواء في الكاحل، كما يدرس مسئولو النادي الأهلي وضع أربطة على تلك المنطقة التي يعاني فيها من التهابات ورشح لعدم تكرار الإصابة في المستقبل أو تقليها على أقل تقدير وتفادي ما حدث خلال الفترة الماضية.

وتعرض أشرف داري للإصابة بالتواء في كاحل القدم في معسكر منتخب المغرب في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تتجدد الإصابة قبل مباراة السوبر الإفريقي ويغيب اللاعب عن المشاركة في مباريات فريقه، ثم يشارك في مباراة العين الإماراتي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، قبل أن تتجدد آلام اللاعب في نفس الكاحل، وهو ما أثار دهشة الجهاز الطبي بالأهلي.

ويفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود 5 لاعبين فى مباراة زد إف سى بالدوري المصري، وهم كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري وياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

ويعانى كريم فؤاد من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى بينما يعانى على معلول من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، ويعانى أشرف داري من ألم فى الكاحل، فيما يعانى ياسر إبراهيم من شد فى عضلات البطن.

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.