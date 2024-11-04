الامارات | قطب وصلاوي يبهر نجمَي برشلونة بهدايا «الإمبراطور» وهاتف ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب القطب الوصلاوي، ماجد الشيباني، عن سعادته البالغة بالتفاعل الكبير مع مبادرته بإهداء نجمَي برشلونة لامين جمال ورافينيا هدايا تحمل شعار نادي الوصل.

وقال ماجد الشيباني لـ«الإمارات اليوم»، إن فكرة منح لاعبي «البلوغرانا» هدايا وصلاوية، لم يتم الإعداد مسبقاً لها، موضحاً: «رافينيا تواصل مع أحد أصدقائي في دبي من أجل إعداد طلبية خاصة للحصول على هاتف (آيفون) ذهبي، على غرار الذي قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لزملائه (راقصي التانغو) عقب تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر».

وأضاف: «لاعب منتخب البرازيل طلب الحصول على هاتفين له ولزميله في برشلونة لامين جمال، فتواصل معي صديقي، إذ يعلم أنني من عشاق نادي برشلونة، واقترح أن أسافر إلى المدينة الكاتالونية، وأن أقدم لهما الهاتفين».

وواصل الشيباني: «وافقت على الفور، بفكرة أن تحمل هذه المقابلة الطابع الوصلاوي، من خلال مبادرة بسيطة بأن أقدم بعض الهدايا لنجمي (البارسا)، مثل: قميص نادي الوصل، وقبعة تحمل شعار النادي».

وأشار إلى أن نجمي المنتخبين البرازيلي والإسباني أبديا سعادتهما البالغة بهذه الهدايا، إلى جانب الهاتف الذهبي الذي تزين بشعار نادي برشلونة.

أما بالنسبة إلى علاقته بالنادي الإسباني، فقال: «أنا من مشجعي برشلونة منذ انضمام النجم البرازيلي رونالدينيو إلى صفوف الفريق، وأحرص على متابعة مباريات الفريق بشكل دائم، كما أنني شاهدت العديد من المباريات التي خاضها الفريق في دول عدة».

وأكمل: «أبرز المباريات التي لا أنساها عندما لعب برشلونة في أبوظبي في كأس العالم للأندية 2009، حيث واجه فريق إستوديانتس الأرجنتيني في النهائي، وكانت مباراة عصيبة، بعدما تقدم الفريق الأرجنتيني بالهدف الأول، لكن (البارسا) أحرز هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة، قبل أن يسجل هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني عن طريق النجم ليونيل ميسي».

واختتم ماجد الشيباني: «أنا سعيد للغاية لرؤية الاهتمام الكبير الذي حظي به هذا التفاعل لنادي الوصل، وكان شرفاً لي أن ألتقي النجمين رافينيا وجمال، وأن أقوم بإهدائهما قميص النادي، كانت بادرة بسيطة تعبر عن حبنا لكرة القدم، وفخرنا بثقافة الرياضة في دبي، حيث إن هذه اللحظة نجحت في ربط الجماهير عبر مجتمعات مختلفة، وأنا سعيد لأنها تسهم في تعزيز صورة نادي الوصل بشكل إيجابي، وآمل أن تلهم المزيد من الناس لاستكشاف ودعم نادينا الذي يمتلك إرثاً غنياً في كرة القدم الإماراتية».

ماجد الشيباني:

الفكرة عبّرت عن حبنا لكرة القدم وفخرنا بثقافة الرياضة في دبي.

المبادرة أسهمت في تعزيز صورة نادي الوصل بشكل إيجابي.