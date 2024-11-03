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غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعد التعادل مع الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك استعداداته لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الممتاز.

وسيفتقد المحلة لجهود ظهيره الأيمن عبد الرحيم عموري بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحصد الفريق أول نقاطه في دوري نايل 2024 - 2025.

وتعتبر مباراة الجيش هي الافتتاح الرسمي لاستاد غزل المحلة بعد انتهاء أعمال التطوير الكامل للاستاد التاريخي والذي استمر قرابة الـ6 أشهر وشمل تغيير أرضية الملعب، إعادة تأهيل المدرجات، تركيب المقاعد، تركيب شاشة عملاقة وإضافة مكان مخصص لكبار الزوار في المقصورة الرئيسية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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