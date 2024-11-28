المركز السعودي لسلامة المرضى يكرم المميزين في مبادرة “الاختيار بحكمة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم المركز السعودي لسلامة المرضى اليوم، حفله السنوي لمبادرة “الاختيار بحكمة”، تكريمًا للجهود المتميزة في تحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية من خلال إشراك المرضى وأسرهم في رعايتهم ما أسهم في تقليل الضرر الناتج عن الرعاية ذات القيمة المنخفضة.

وترتكز المبادرة على تعزيز التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، واعتماد أفضل الممارسات الصحية المبنية على الأدلة والبراهين.

وحققت المبادرة منذ انطلاق المبادرة في المملكة عام 2019، بالتعاون بين وزارة الصحة والمركز السعودي لسلامة المرضى العديد من فرص التحسين الملموسة في 16 مركزًا صحيًا أوليًا بمنطقة الرياض، بهدف تقليل التحاليل المخبرية المتكررة وذات القيمة المنخفضة بنسبة 10% خلال 4 أشهر، من خلال التركيز على التحاليل ذات القيمة العالية المستندة إلى التوصيات العلمية المبنية على البراهين.

وأسهمت المبادرة في تقليل الفحوصات المخبرية غير الضرورية بنسبة 39% على المستوى الوطني في إحدى الخليج 365 المشاركة، مما يعكس تأثيرها الإيجابي على كفاءة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

وأكد المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور علي بن طالع عسيري، أن مبادرة “الاختيار بحكمة” تعكس التزام المركز بتعزيز جودة وسلامة الرعاية الصحية على المستوى الوطني من خلال تطبيق أفضل الممارسات المبنية على الأدلة والبراهين، مبينًا أن النتائج المحققة تعكس قوة الشراكة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في تحقيق أهدافنا الوطنية.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى إلى توسيع نطاق تطبيقها من خلال منصة إلكترونية تجمع المبادرات التحسينية في مجال سلامة المرضى، وتدعم التعاون المستدام بين جميع الجهات الصحية.

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