الأهلي يوجه طلبًا عاجلاً لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي إرساله خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة يطلب خلاله إسناد مسؤولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يملك سيرة ذاتية تؤهلة لهذه المهمة.

وأوضح الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن الأمر تم مناقشته مع اتحاد الكرة خلال اجتماع الأندية يوم 18 سبتمبر الماضي.

وطالب الأهلي، عبر البيان ذاته، بتوفير ما وصفه بـ "الأجواء الصحية" التي تُساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة.

وأوضح النادي الأهلي إلى أنه أشار خلال الخطاب ذاته إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعوا للتفاؤل وتنذر بما هو قادم.

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