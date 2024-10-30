شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: سعداء بالتتويج باللقب.. وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في تقديم مباراة كبيرة أمام العين الإماراتي وفرض سيطرته منذ اللحظة الأولى، وهو ما انعكس على مجريات اللعب، وأدى إلى النتيجة الكبيرة التي فاز بها الفريق بثلاثية دون رد، ليتوج بكأس القارات الثلاث ويتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس إنتركونتيننتال.

وفاز فريق الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة في كأس إنتركونتيننتال، ليحصد المارد الأحمر كأس بطولة القارات الثلاث، بقيمة جائزة 2 مليون دولار.

وأضاف قائد الأهلي أن جميع اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز، من أجل إضافة بطولة جديدة للنادي، خاصة أنها الأولى من نوعها ولم تدخل دولاب بطولات أي فريق أفريقي أو عربي من قبل.

وشدد الشناوي على أن الجيل الحالي من اللاعبين نجح في تحقيق العديد من الإنجازات المختلفة على الصعيد المحلي والقاري والدولي، ولا يدخر جهدًا في أي مناسبة لتمثيل النادي خير تمثيل وإسعاد الجماهير التي لا تتوقف عن دعم الفريق، وتضرب نموذجًا فريدًا في الانتماء لناديها.

سجل ثلاثية الأهلي وسام أبو علي، إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، ليضرب المارد الأحمر موعداً يوم 14 ديسمبر المقبل في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الفائز من مواجهة بطل كأس ليبرتادوريس وباتشوكا المكسيكي.

وبذلك يحصد الأهلي كأس "نص الأرض" بعدما فاز بلقب بطل أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، وأدار المباراة طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت وعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، وكوجوك زورباي حكما رابعًا، وتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.