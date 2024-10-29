فايلر يكشف سبب رحيل حسام عاشور عن النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مدرب الأهلي السابق، رينيه فايلر، سبب رحيل لاعب خط الوسط حسام عاشور عن الفريق في موسم 2020.

وقال كولر عبر قناة "إم بي سي مصر": "عاشور لاعب كبير وله تاريخ وقائد الأهلي، لكن كنت أريد الدفع بلاعبين صغار في العمر قادرون على تحقيق ما أطلبه منهم".

وأوضح: "وعلى الرغم من وضع وتقدير حسام عاشور في الأهلي كان كبيرا، كان عليّ أن أتخذ قرارات صعبة عاطفيا وهي عدم إشراكه في المباريات لتقدمه في السن".

الجدير بالذكر أن حسام عاشور رحل عن النادي الأهلي في موسم 2020/21 منتقلا إلى الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر قبل اعتزاله كرة القدم بعد عامين.

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