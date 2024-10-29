تغطية خاصة .. الأهلي والعين الإماراتي.. كأس إنتركونتيننتال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - وائل توفيق ـ مصطفى الجريتلي ـ هند عواد ـ محمد القرش ـ محمد خيري

زوار الخليج 365 الكرام نقدم تغطية خاصة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي التي ستجمعهما عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء في كأس إنتركونتيننتال.

"لا أحب أن أكون دائما تحت الأضواء".. فايلر يكشف سبب رحيله عن النادي الأهلي

كشف مدرب الأهلي السابق، رينيه فايلر، سبب رحيله عن الفريق، مؤكدا أنه لا يحب أن يكون تحت الأضواء دائما، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

نادرا ما يعرف الشباك النظيفة.. نتائج فريق العين قبل مواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

شهد الموسم الجاري ندرة نظافة شباك فريق العين الإماراتي، قبل مواجهة الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"تحسبا للظروف".. الغندور يكشف مفاجأة كولر لمواجهة العين

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن ثلاثي دفاع الأهلي أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، شاركوا في مران الفريق الجماعي أمس استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في كأس الانتركونتنتال، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

الشناوي: "الأهلي خير من يمثل أفريقيا.. ونريد أن نتوج أبطالًا للقارات الثلاث"

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن مواجهة العين الإماراتي، في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، مشيرا إلى أن الفريق يبحث عن التتويج باللقب، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا