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منافس بيراميدز.. الترجي التونسي يتفق مع مدرب الأهلي الأسبق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اقترب الترجي التونسي من التعاقد مع مدير فني جديد، بعد إنهاء التعاقد مع البرتغالي ميجيل كاردوزو، الأسبوع الماضي، عقب تراجع نتائج الفريق في الدوري التونسي.

وذكرت صحيفة "الكأس" ، أن الترجي التونسي وضع اللمسات النهائية للاتفاق مع السويسري لوسيان فايلر مدرب الأهلي الأسبق على تدريبه.

وأضافت الصحيفة، أن فايلر سيتولى قيادة الفريق بعد مباراة الترجي والنجم الساحلي في كلاسيكو الدوري التونسي، ويستعد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، في مجموعة تضم بيراميدز ودجوليبا وساجرادا، كما يشارك في كأس العالم للأندية، يونيو المقبل في الولايات المتحدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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