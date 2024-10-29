شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي فى كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، اختباراً صعباً حينما يستضيف شقيقه العين الإماراتي باستاد القاهرة الدولى، بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر المحلي على حساب غريمه الزمالك، في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع أهلاوى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والعين الإماراتى

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس الحصول على حقوق إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر لها اليوم الثلاثاء فى كأس إنتركونتيننتال، بجانب إذاعة المباراة على قناة أبو ظبى الرياضية.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.