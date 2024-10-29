اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس القارات للأندية

الأهلي - العين 21:00

كأس ألمانيا

فولفسبورغ - دورتموند 23:45

شتوتغارت - كايزرسلاوترن 23:45

ميلان - نابولي 23:45

دوري التحدي الآسيوي

هلال القدس - الفتوة 17:00

السيب - الأهلي 20:00

مازيا - العربي 22:30

الدوري العراقي

نوروز - الطلبة 15:00

نفط ميسان - كربلاء 15:45

الميناء - الزوراء 18:15

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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