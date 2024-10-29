الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس القارات للأندية
الأهلي - العين 21:00
كأس ألمانيا
فولفسبورغ - دورتموند 23:45
شتوتغارت - كايزرسلاوترن 23:45
ميلان - نابولي 23:45
دوري التحدي الآسيوي
هلال القدس - الفتوة 17:00
السيب - الأهلي 20:00
مازيا - العربي 22:30
الدوري العراقي
نوروز - الطلبة 15:00
نفط ميسان - كربلاء 15:45
الميناء - الزوراء 18:15
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