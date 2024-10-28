الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو 00:00
الدوري البحريني
المنامة - الرفاع 20:00
الدوري الكويتي
خيطان - التضامن 18:50
الكويت - كاظمة 20:50
الدوري العماني
النصر - بهلاء 18:10
صحار - النهضة 20:30
الدوري العراقي
الحدود - النفط 15:45
نفط البصرة - الكرمة 18:15
الشرطة - القاسم 20:45
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