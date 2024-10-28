اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو 00:00

الدوري البحريني

المنامة - الرفاع 20:00

الدوري الكويتي

خيطان - التضامن 18:50

الكويت - كاظمة 20:50

الدوري العماني

النصر - بهلاء 18:10

صحار - النهضة 20:30

الدوري العراقي

الحدود - النفط 15:45

نفط البصرة - الكرمة 18:15

الشرطة - القاسم 20:45

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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