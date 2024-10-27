شكرا لقرائتكم خبر عن موعد فتح بوابات استاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح بوابات استاد القاهرة في الثانية ظهر الثلاثاء أمام الجماهير؛ لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر إقامتها الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس الانتركونتيننتال.



ووجه المدير التنفيذي للنادي الأهلي الشكر للجهات الأمنية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل خروج المباراة بالشكل اللائق؛ وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المناسبات.



وأكد المدير التنفيذي ثقته الكبيرة فى التزام جماهير الأهلي كالعادة بكافة التعليمات الخاصة بالمباراة، وتعاونهم مع القائمين على التنظيم لخروج المباراة بشكل يعكس قيمة مصر الرياضية.