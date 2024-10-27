دوري أن بي ايه: جيمس وديفيس يقودان ليكرز لفوز ثالث تواليا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد "الملك" ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس فريقهما لوس أنجليس ليكرز إلى فوز ثالث تواليا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)، وذلك على ضيفهم ساكرامنتو كينغز 131 127 السبت بتسجيلهما مجموع 63 نقطة، منها 30 في الربع الأخير.

كان ليكرز قد تقدموا بفارق وصل إلى 15 نقطة ليحققوا نتيجة 64 60 في نهاية الشوط الأول، لكنهم تأخروا 94 87 مع نهاية الربع الثالث.

وبعد بداية الربع الأخير، اكتسحوا منافسهم بتسجيل 21 نقطة من دون مقابل، من بينها 16 للنجم جيمس الذي يُعدّ أفضل مسجّل في تاريخ الدوري في موسمه الـ22.

ورفع ليكرز تقدمهم إلى 14 نقطة مرتين في الربع الأخير، لكن كينغز قلصوا الفارق إلى نقطتين قبل أقل من دقيقة على النهاية.

وقبل انتهاء المباراة، مرر جيمس إلى ديفيس ليسجل ثلاثية، وأكمل للياباني روي هاتشيمورا ليحرز ليكرز الفوز.

أنهى جيمس المباراة بثلاثية مزدوجة محققاً 32 نقطة، 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، بينما سجل ديفيس 31 نقطة مع 9 متابعات.