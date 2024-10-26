شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن إرشادات مباراة الأهلي والعين الإماراتى بكأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتي إرشادات مباراة الأهلي و العين الإماراتي فى بطولة إنتركونتيننتال والمقرر لها في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وطالبت شركة تذكرتي الجماهير في بيانها بالحضور في موعد فتح الأبواب في تمام الساعة الثانية ظهراً لتسهيل عملية الدخول من بوابات الاستاد، مشددة على أنه لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة لبطاقة تذكرتي FAN ID.

وأكدت شركة تذكرتي أنه لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي FAN ID لموسم 2024 – 2025، مطالبة بعدم عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي FAN ID الخاصة بالمشجع.

وأكدت على ارتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد، والتزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له، مؤكدة أنه لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.

في سياق متصل، حدد مسئولو النادى الأهلى الثامنة مساء الاثنين المقبل موعداً لخوض العين الإماراتى مرانه الأخير على استاد القاهرة، استعداداً لمواجهة الفريقين في بطولة إنتركونتيننتال المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.

ويُجهّز مسئولو الأهلي لاستقبال بعثة العين الإماراتي ستجمع الفريقين في بطولة إنتركونتيننتال، ويرغب الأهلي في توفير كل سُبل الراحة للأشقاء الإماراتيين من بعثة العين في ظل العلاقة القوية التي تربط البلدين والناديين.

وأعدت إدارة الأهلي ترتيبات هامة للمباراة منها تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسئولين في نادي العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.