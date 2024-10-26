ملف الجمعة.. خضوع لاعب الزمالك لفحوصات بالمخ.. فرمان بالأهلي .. واقتراب مرموش من مزاملة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم أمس الجمعة العديد من الأحداث التي نستعرضها خلال السطور التالية:

لماذا رفض أمين عمر إجراء التغيير الاضطراري للأهلي؟.. رئيس لجنة الحكام يرد

علق محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، على التغيير الاضطراري الذي أراد كولر تطبيقه بعد إصابة يوسف أيمن مدافع الأهلي، في لقاء الزمالك بنهائي السوبر المصري للأندية الأبطال، للاطلاع على التفاصيل..اضغط هنا

الكشف عن حكام مباراتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات الأفريقية

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على حكام مباراتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا، في ختام مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

كشف مصدر مطلع، موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي في بطولة ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

موقف إنساني من محمد الشناوي تجاه إحدى مشجعات الأهلي بعد مباراة السوبر المصري

قام محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلافتة طيبة عقب نهاية مباراة الفريق أمام نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري تجاه إحدى مشجعات المارد الأحمر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"لاعبو اسكواش".. أوباميانج يسخر من اختيارات الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا

علق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب فريق القادسية السعودي، على اختيارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لقائمة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في القارة السمراء، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ثنائي الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

كشف رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، محمد أسامة طبيعة إصابة ثنائي فريقه محمد شحاتة ومحمود بنتايك خلال مباراة الأهلي في السوبر المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"ليست ترتيبه".. حتحوت يكشف تفاصيل إهدار شيكابالا لركلة الترجيح ضد الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة بشأن ضربة جزاء الزمالك السابعة ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري، والتي أهدرها محمود "شيكابالا" قائد الفريق، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بعد انتهاء السوبر.. موقف إدارة الزمالك تجاه ثلاثي الفريق بالإمارات

كشف مصدر مطلع، موقف مجلس إدارة نادي الزمالك، من ثلاثي الفريق نبيل "دونجا" ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد المحتجزين في الإمارات، بتهمة التعدي على أحد الأفراد المنظمين لمباراة نصف نهائي السوبر المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"سامحوني".. كواليس ما دار في غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس ما دار في غرفة تبديل ملابس الزمالك، بعد الهزيمة من الأهلي في نهائي السوبر المصري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

هل سيزامل محمد صلاح؟.. تقرير: ليفربول يبدأ المحادثات الأولية بمفاوضات ضم عمر مرموش

كشف تقرير عن بدء مسؤولو ليفربول المحادثات الأولية لضم المحترف المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، عمر مرموش، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7 إرشادات من تذكرتي لجماهير الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

أعلن شركة تذكرتي مساء اليوم الجمعة عن 7 إرشادات لجماهير الأهلي قبل حضور مباراة العين الإماراتي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، للاطلاع على الإرشادات.. اضغط هنا

فرمان من محمد رمضان في الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

كشف مصدر عن فرمان صادر من محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي للاعبين قبل مواجهة العين الإماراتي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لاعب الزمالك يخضع لأشعة مقطعية في المخ بعد إصابته بالسوبر المصري أمام الأهلي

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، عن خضوع اللاعب محمد السيد لأشعة مقطعية في المخ، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا