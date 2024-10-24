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حكم دولي يعلق على هدف الزمالك الملغي في نهائي السوبر المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

علق توفيق السيد، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على هدف الزمالك الملغي في شباك الأهلي بنهائي السوبر المصري بالإمارات.

وقال السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": "قرار حكم المباراة وحكام تقنية الفار كان صحيحًا، وخاصة أنه كان هناك تأثير من لاعب نادي الزمالك على محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، واللاعب كان في وضعية تسلل".

وأضاف السيد:"وبناءً على ذلك، فإن التأثير موجود والتسلل ثابت، مما يجعل القرار سليمًا".

وتابع الحكم الدولي:"بالطبع، قد يتساءل البعض عن دور تقنية الفار في مثل هذه الحالات "هل الحكم بيشوف الاوفسايد" ، حيث يتم اللجوء إلى الفار لتحديد ما إذا كان هناك تأثير على اللعب من عدمه".

وأتم حديثه قائلا:"وفي هذه الحالة، كان لاعب الزمالك قد أثر على قدرة حارس المرمى في المنافسة، ولذلك فإن حالة التسلل مؤكدة، والقرار بإلغاء الهدف كان صحيحًا".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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