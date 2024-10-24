أول تعليق لمحمد صلاح بعد خروجه من ترشيحات الأفضل في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2024.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة غياب لاعب ليفربول، محمد صلاح، لأول مرة منذ 7 سنوات "2017".

وقال مصدر مقرب من صلاح في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" إنه لم يتواصل أحد من منظمي الجائزة مع اللاعب منذ فترة طويلة.

وأوضح المصدر أن آخر تواصل بين منظمي جائزة أفضل لاعب إفريقي كان من سنتين أو ثلاث من أجل حضور أحد الحفلات.

الجدير بالذكر أن صلاح ساهم في 39 هدفا خلال جميع المباريات التي شارك بها مع ليفربول في موسم 2023/24 (سجل 25 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة).

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