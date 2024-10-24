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صدق أو لا تصدق.. صلاح خارج المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024

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الشارقة - اميمة ياسر - خلت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024، من أسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، والتى سيتم توزيعها على هامش حفل جوائز، المقرر له فى مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لـ جائزة أفضل في أفريقيا لعام 2024، وتصدرها الثنائي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان وسفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

أمين غوري.

ادموند تابسوبا.

سيمون ادينجرا.

شانسيل مبيمبا.

سيرهو جيراسي

أشرف حكيمي

سفيان رحيمي

أديمولا لوكمان

ويليام إيكونج

رونين ويليامز

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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