شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي والزمالك وعواد ينقذ هدفا مؤكدا أمام الشحات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً في نهائي بطولة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات ، ويُدير مباراة الليلة ، كلاً من : أمين عمر ويعاونه ، كلاً من : محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

بدأ الفريقان المباراة بنشاط ملحوظ من الفريقين ، وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة الثامنة، بعدما تلقى تمريرة جيدة لكنه سددها في "جسد" محمد عواد حارس الزمالك، بعد الفرصة نشط أداء الزمالك مع محاولات أهلاوية للتسجيل.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

ويجلس على "دكة" الأهلي في مباراة الزمالك الليلة في السوبر المصري ، كلاً من : مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل الزمالك ، كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك ، كلاً من : محمد صبحي وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

يذكر أن فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر.



بن تايك وطاهر محمد طاهر



تألق محمد عواد



جانب من مباراة الأهلى والزمالك نهائى كأس السوبر المصرى



حسام عبد المجيد ووسام أبو على



حسام ووسام



طاهر وبن تايك



عواد



مباراة الأهلى والزمالك نهائى كأس السوبر المصرى



إمام عاشور عبد الله السعيد



جماهير نادى الزمالك



جمهور الأهلى



جمهور الزمالك



حسين الشحات خلال المباراة



حسين الشحات



طاهر محمد طاهر خلال المباراة



فريق الأهلى



لقاء الأهلى والزمالك نهائىى السوبر المصرى



مباراة الأهلى والزمالك



محمد الشناوى



نهائى السوبر المصرى الأهلى والزمالك



نهائى السوبر المصرى



وسام أبو على نهائى السوبر المصرى