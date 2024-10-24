شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو × 9 معلومات.. الأهلي والزمالك فى صراع السوبر المصري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

تتجح أنظار عشاق الكرة العربية عامة والمصرية خاصة في الثامنة مساء اليوم الخميس نحو استاد محمد بن زايد، لمتابعة مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك للمباراة النهائى بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.



القمة فى 9 معلومات

ونستعرض 9 معلومات عن الأهلي والزمالك فى صراع السوبر المصري..

ـ المكان: محمد بن زايد في الامارات

ـ الزمان: الخميس 24 أكتوبر 2024

ـ المسابقة: كأس السوبر المصري

ـ الحدث: المباراة النهائية لكأس السوبر المصري

ـ القيمة التسويقية للقمة : 50.98 مليون يورو

ـ المدير الفني للأهلي: السويسرى مارسيل كولر

ـ المدير الفني للزمالك: البرتغالى جوزيه جوميز

ـ آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في السوبر الافريقى وفاز الزمالك 4-3

ـ وسام أبو على آخر لاعب سجل للأهلي في الزمالك

ـ ناصر منسى آخر لاعب سجل للزمالك في الأهلي