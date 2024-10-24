"بتكليف جوميز".. منصب جديد لـ شيكابالا في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر البرتغالي، جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، تكيف محمود عبدالرازق شيكابالا بمهام ودور جديد خلال مواجهة الأهلي اليوم في السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن جوميز، أخطر جميع اللاعبين، أن محمود شيكابالا قائد الفريق، سيقوم بدور عبدالواحد السيد مدير الكرة، خلال مواجهة اليوم خارج الملعب.

وأضاف المصدر، أن "شيكابالا"، سيكون له دور انضباطي مع اللاعبين، لتعويض غياب عبد الواحد السيد، الذي يمر بأزمة في الوقت الحالي، وتم احتجازه رفقة الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، على خلفية الاعتداء على منظمي ملعب مباراة بيراميدز الماضية.

اقرأ أيضا:

"بث مباشر".. القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر

"دعواتكم".. مدحت شلبي يعلن الغياب عن قمة الأهلي والزمالك