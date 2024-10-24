دوري أن بي ايه: باكس يتجاوز سيكسرز المثقل بالغيابات

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل داميان ليلارد 30 نقطة و"الوحش" اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 25 نقطة و14 متابعة، فقادا ميلووكي باكس إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المثقل بغيابات وازنة 124 109، الأربعاء في مباراتهما الأولى هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وأخفق سيكسرز الذي غاب عنه نجمه العملاق جويل إمبيد والوافد الجديد بول جورج، باللحاق في إيقاع باكس الذي أضاف له توريان برينس 16 نقطة والبديل بوبي بورتيس 16 أيضا.

وغاب إمبيد، الكاميروني المولد الذي شارك في فوز الولايات المتحدة بذهبية أولمبياد باريس الصيف الماضي، عن كامل فترة التحضير للموسم، ضمن برنامج توفير جهوده اثر جراحة بركبته اليسرى.

قال سيكسرز الثلاثاء إن لاعب ارتكازه سيغيب عن الأسبوع الاول من الدور المنتظم، فيما تأخرت انطلاقة جورج، لاعب فريق "كل النجوم" تسع مرات، بعد تعرضه لكدمة في ركبته اليسرى.

وفيما بدأ سيكسرز بقوة بفضل تايريز ماكسي (25 نقطة) ما منحه التقدم 23 22 في الربع الأول، قلب ليلارد وباكس الطاولة بدءا من الثاني (36 24).