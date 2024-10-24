شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك في قمة كروية لاقتناص السوبر المصري الليلة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

في مواجهة من العيار الثقيل يواجه الاهلى غريمه الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري ، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية وسط ترقب الملايين في قارة أفريقيا والوطن العربى عبر الشاشات وفى حضور الآلاف بأرضية الملعب.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، فيما تلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي .

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا فيما حصد الزمالك 4 ألقاب.

الأهلي في النسخة الحالية يشارك للمرة الـ19 في السوبر المصري، حقق اللقب 14 مرة ( 7 في الوقت الأصلي - 4 في الوقت الإضافي - 3 عن طريق ركلات الترجيح )، وخسر اللقب 4 مرات أمام الزمالك مرتين – طلائع الجيش – حرس الحدود.

الزمالك في النسخة الحالية يشارك للمرة الـ12 في السوبر المصري، بعدما حقق اللقب 4 مرات (2 في الوقت الإضافي - 2 عن طريق ركلات الترجيح)، وخسر اللقب 7 مرات من المقاولون العرب "مرة" – من الأهلي "6 مرات".

ويحتاج مارسيل كولر مدرب الاهلى للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره، كما أن الفوز ببطولة مهمة سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل انطلاق الموسم الجديد، لاسيما أن المارد الأحمر خسر لقب السوبر الافريقى أمام غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

فيما يحتاج البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك للفوز ببطولة السوبر لمواصلة طريق حصد البطولات لدخول الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بجانب مواصلة التفوق على غريمه الاهلى في الفترات الأخيرة.

وافتتح الأهلي موسمه الحالي بالتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل خسارة مباراة السوبر الأفريقي بالعاصمة السعودية الرياض أمام منافسه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح.

وافتتح الزمالك موسمه الحالي بالتأهل لمرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية قبل أن يتوج بطلا للسوبر الافريقى على حساب غريمه الاهلى.

ووصل الاهلى لنهائى السوبر بعد تخطيه عقب سيراميكا بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الأهلى طاهر محمد طاهر وسجل هدف سيراميكا الوحيد فخري لاكا.

فيما نجح فريق الزمالك فى التأهل للمباراة النهائية لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى 1-1 سجل لبيراميدز إبراهيم عادل وسجل للزمالك سيف الجزيري.

سدد لبيراميدز فى ركلات الترجيح كل من: كريم حافظ وعبد الرحمن مجدى ويوسف أوباما وماييلى، فيما أهدر مصطفى فتحى.

وسدد للزمالك فى ركلات الترجيح كل من: عبد الله السعيد وحمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد وناصر منسى وأحمد سيد زيزو.

ستكون هذه هي المرة الخامسة التي يتنافس فيها الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري في الإمارات، بعد 4 مناسبات سابقة فاز فيها كل فريق باللقب مرتين.