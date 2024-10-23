ريمونتادا مثيرة لريال مدريد على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وعاد ريال مدريد من بعيد ويقلب النتيجة على دورتموند بعدما كان متأخرا بهدفين في الشوط الأول، وفاز الملكي بخماسية مقابل هدفين.

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد ودورتموند

سجل هدف دورتموند الأول، دونيل مالين في الدقيقة 30.

سجل هدف دورتموند الثاني، جيمي بينو جيتنز في الدقيقة 34.

سجل هدف ريال مدريد الأول، روديجر في الدقيقة 60.

سجل هدف ريال مدريد الثاني، فينيسيوس في الدقيقة 62.

سجل هدف ريال مدريد الثالث، فاسكيز في الدقيقة 83.

سجل هدف ريال مدريد الرابع، فينيسيوس في الدقيقة 86.

سجل هدف ريال مدريد الخامس، فينيسيوس في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة، احتل ريال مدريد المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من ثلاث مواجهات حتى الآن.

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