الامارات | نيمار يعود للملاعب بـ13 دقيقة أمام العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر نجم الكرة البرازيلي، نيمار للمرة الأولى في مباراة العين والهلال، اليوم الاثنين، على استاد هزاع بن زايد وانتهت نتيجتها لمصلحة العملاق السعودي 5-4.

وحل نيمار بديلا عند الدقيقة 77 بديلا لزميله ناصر الدوسري والذي خرج مصاباً.

وأصبحت مباراة العين هي الأولى للاعب البرازيلي بعدما غاب لنحو عام كامل عن الملاعب بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان الهلال حقق فوزا مثيرا على العين، ليرفع رصيده إلى النقطة التاسعة محققا العلامة الكاملة من ثلاث مباريات، في حين بقى العين برصيد نقطة واحدة ليتراجع للمركز قبل الأخير من بين 12 فريقا.

