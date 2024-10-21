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بعد التعدي على فرد أمن.. تطورات جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

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الشارقة - اميمة ياسر -   

قررت السلطات الإماراتية تغريم عدد من لاعبي الزمالك مبلغ مالي قدرة 600 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" تفاصيل جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك المتهمين بالتعدي على منظم البطولة.

وأوضح المصدر أن المتهم الثالث مع نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، هو مدير الكرة بنادي الزمالك عبد الواحد السيد.

وأكد المصدر أن التحقيق مازال جاريا مع عبد الواحد السيد، ولم يتم الإفراج عن الثلاثي حتى الآن.

يُذكر أن مباراة نهائي كأس السوبر المصري تقام يوم الخميس المقبل، بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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