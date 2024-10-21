أبطال آسيا للنخبة: الهلال يثأر من العين بثلاثية الدوسري وبمشاركة نيمار

الرياص - اسماء السيد - العين : عاد الهلال السعودي من الإمارات بانتصاره الثالث وجاء ثأريا ومثيرا على العين حامل اللقب 5 4 الإثنين بفضل ثلاثية لسالم الدوسري وبمشاركة النجم البرازيلي نيمار لأول مرة منذ أكثر من عام، وذلك في في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وبعدما بدأ مشواره في البطولة القارية بحلتها الجديدة بفوز خارج الديار على الريان القطري 3 1، حقق الهلال نتيجة كبيرة على أرضه ضد الشرطة العراقي 5 0 ثم أضاف العين الإثنين إلى اللائحة بانتصار مثير بطله سالم الدوسري الذي سجل ثلاثية، على غرار نجم العين المغربي سفيان رحيمي، في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع علي البليهي في الدقيقة 82.

وبعد أكثر من عام من الغياب بسبب الإصابة، عاد نيمار أخيرا إلى الملاعب بمشاركته في الدقيقة 77 بدلا من ناصر الدوسري المصاب، وذلك حين كانت النتيجة 5 3.

وأصيب نيمار الذي انضم إلى الهلال في آب/أغسطس 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في 17 تشرين الاول/أكتوبر من العام ذاته خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ولم يخض البرازيلي الذي لم يقيده الهلال في قائمته المحلية للموسم الكروي الذي انطلق في آب/أغسطس الماضي، سوى خمس مباريات مع ناديه الجديد.

الهلال يحقق ثأره

وكانت المواجهة ثأرية للهلال الذي أقصي الموسم الماضي من نصف نهائي المسابقة القارية على يد العين (2 4 ذهابا و2 1 إيابا) الذي مضى في طريقه لإحراز اللقب على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني.

على استاد هزاع بن زايد، فشل العين في تكرار سيناريو مواجهة الموسم الماضي على أرضه حين أوقف سلسلة انتصارات بطل الدوري السعودي في كافة المسابقات والتي كانت الأطول في تاريخ كرة القدم عند 34 تواليا، ليتجمد رصيده عند نقطة بعد تلقيه الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات (خسر في الجولة الماضية أمام الغرافة القطري 2 4 وتعادل افتتاحا مع السد القطري 1 1).

وبدأ العين القمة بقوة وسجل هدفا عبر رحيمي بعد خطأ فادح من حارس مرمى الهلال محمد الربيعي بديل الدولي المغربي ياسين بانو في ابعاد الكرة، لكن الحكم الغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى "في ايه آر" (7).

وسدد الكوري الجنوبي يونغ وو بارك كرة أبعدها الربيعي المرتبك إلى ركنية (12).

وعاد الهلال إلى أجواء المباراة تدريجيا حتى افتتح التسجيل بعد تمريرة من الصربي الكسندر ميتروفيتس إلى الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي الذي تقدم وسدد كرة زاحفة في شباك الحارس خالد عيسى (26).

وأدرك العين التعادل بعد ركنية من الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس وصلت إلى البرازيلي إريك غورغنيس الذي مررها إلى رحيمي فتابعها في المرمى (39).

ورد بطل السعودية بقوة وسجل هدفين قبل دخول استراحة الشوطين، الأول برأسية للصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش بعد عرضية من البرتغالي جواو كانسيلو (45+2) والثاني عبر سالم الدوسري الذي انفرد بعد تمريرة ناصر الدوسري ومر عن عيسى الذي خرج لملاقاته ثم سدد في المرمى (45+5).

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني بعدما قلص العين الفارق عبر البديل الأرجنتيني ماتيو سانبريا بعد تمريرة من البديل الآخر التوغولي لابا كودجو (63).

دقائق مجنونة

لكن الهلال أعاد الفارق إلى سابق عهده بعد دقيقتين بتسجيل الدوسري الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتمريرة من سافيتش (65).

وفي فترة مجنونة سجل أصحاب الأرض هدف التقليص مجددا بعد دقيقتين فقط عبر رحيمي بعد تمريرة من بالاسيوس (67)، ثم توج الدوسري أمسيته الخاصة بتسجيله الهدف الشخصي الثالث والخامس لفريقه من تسديدة بعيدة رائعة(75).

وبعد دخول نيمار في الدقيقة 77، اضطر الهلال لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد البليهي (82)، ثم نال العين ركلة جزاء انتزعها رحيمي من البديل خليفة الدوسري وسددها بنفسه ليكمل الثلاثية (90+6)، على غرار ما فعل في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية.

فوز ثان للسد

وحقق السد القطري فوزه الثاني تواليا وجاء أيضا على حساب فريق إيراني هو بيرسبوليس بنتيجة 1 0، بعدما سبق له الفوز في الجولة الماضية على استقلال 2 0 أيضا في الدوحة، مقابل تعادل افتتاحا مع العين 1 1.

ويدين السد بانتصاره وتجميد رصيد ضيفه عند نقطة إلى الكولومبي ماتياس أوريبي الذي سجل الهدف الوحيد مستغلا كرة ساقطة وسط الدفاع سددها زاحفة بعد عرضية إثر ركلة ركنية نفذها أكرم عفيف (2+45).

وصمد السد في الشوط الثاني بعد ضغط ومحاولات لبيرسبوليس الذي حرمته العارضة من تعادل في الوقت القاتل بعد تسديدة قوية من اوميد علي شاه (1+90).

وقال مدرب السد الإسباني فيليكس سانشيس "حققنا فوزا مهما أمام منافس عنيد. حاولنا التحكم في مجريات اللقاء من البداية وحصلنا على فرص عديدة أمام المرمى ولم نستثمرها".

وأكمل "في الشوط الثاني واجهنا بعض الصعوبات لكننا تماسكنا بشكل جيد والمهم بالنسبة لنا الخروج بثلاث نقاط جديدة تعزز من حظوظنا".