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هاتريك رحيمي والدوسري.. فيديو أهداف مباراة فوز الهلال على العين بدوري أبطال آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

التقي الهلال ضد نظبره العين اليوم من ضمن منافسات الجولة الثالة من دوري أبطال آسيا 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بـ 5 أهداف مقابل 4 أهداف للعين.

سجل سفيان رحيمي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقيقة 39، 67، الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وأحرز الرابع للعين ماتيو سانباريا في الدقيقة 63، فيما أحرز خماسية الهلال، رينان لودي في الدقيقة 26، سافيتش في الدقيقة 45+2، سالم الدوسري في الدقائق، 45+5، 65، 75، وأحرز علي البليهي هدفا في الدقيقة 82.

والجدير بالذكر شارك مع فريق الهلال بعد غيابه سنه تقريباً من الإصابة

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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