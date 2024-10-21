هاتريك رحيمي والدوسري.. فيديو أهداف مباراة فوز الهلال على العين بدوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

التقي الهلال ضد نظبره العين اليوم من ضمن منافسات الجولة الثالة من دوري أبطال آسيا 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بـ 5 أهداف مقابل 4 أهداف للعين.

سجل سفيان رحيمي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقيقة 39، 67، الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وأحرز الرابع للعين ماتيو سانباريا في الدقيقة 63، فيما أحرز خماسية الهلال، رينان لودي في الدقيقة 26، سافيتش في الدقيقة 45+2، سالم الدوسري في الدقائق، 45+5، 65، 75، وأحرز علي البليهي هدفا في الدقيقة 82.

والجدير بالذكر شارك نيمار مع فريق الهلال بعد غيابه سنه تقريباً من الإصابة