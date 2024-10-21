بعد غياب عام.. نيمار يشارك في مباراة العين ضد الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الهلال نظيره العين اليوم ضمن منافسات الجولة الثالة من دوري أبطال آسيا، 2024/25.

وشارك نيمار مع فريق الهلال بعد غيابه سنه تقريباً من الإصابة.

وحتى هذه اللحظة (الدقيقة 89) يتقدم الهلال على العين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.