بعد غياب عام.. نيمار يشارك في مباراة العين ضد الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:
يلتقي الهلال نظيره العين اليوم ضمن منافسات الجولة الثالة من دوري أبطال آسيا، 2024/25.
وشارك نيمار مع فريق الهلال بعد غيابه سنه تقريباً من الإصابة.
وحتى هذه اللحظة (الدقيقة 89) يتقدم الهلال على العين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.
محمد يوسف
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