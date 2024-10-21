الامارات | بقيادة رونالدو.. النصر السعودي يصل دبي ويتدرب في استاد راشد (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل فريق النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى دبي، اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة الاستقلال الإيراني، غداً الثلاثاء (الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات)، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للاندية النخبة بكرة القدم.

وخضع النصر بحضور كل نجومه إلى حصة تدريبية في استاد راشد بنادي شباب الأهلي الذي سيحتضن المباراة كملعب محايد بعد نقلها من استاد أزادي في طهران بقرار من الاتحاد الآسيوي.

وتضم بعثة النصر جميع اللاعبين الأجانب، بالإضافة إلى سلطان الغنام، عقب تعافيه من الإصابة، إذ يولي المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المباراة أهمية كبيرة بحثاً عن الانتصار الثاني في البطولة.

وكان النصر قد تعادل مع الشرطة العراقي 1-1 في الجولة الأولى، وفاز على الريان القطري 2-1 في الثانية.