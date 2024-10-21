شكرا لقرائتكم خبر عن 19 دولة تشارك فى بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية وكأس أفريقيا والجائزة الكبري والان مع تفاصيل الخبر

أنهت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة فعاليات البطولة، التي تستضيفها مصر بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت 19 دولة مشاركتها في البطولة التي تقام خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، وهي: "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة "، يمثلون 300 رامي ورامية.

ومن المنتظر وصول جميع الوفود المشاركة في البطولة، يوم 25 أكتوبر الجاري، على أن تنطلق المنافسات في اليوم التالي بكأس الرئيس، وفي يوم الثلاثاء 29 اكتوبر، تقام مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك).

وتشتعل المنافسات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك).

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

ومن المتوقع حضور رؤساء الاتحاد الدولي للرماية، السيد جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية علي الأطباق المروحية FITASC، والإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية iSSF، ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات العامة.

وأشار حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، إلى أن الاتحاد المصري للرماية سخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة العالم الـ ٣٤ للأطباق المروحية، على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفاعليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

وأضاف "حسني" أننا نعمل بكل جد لتأكيد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي على قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورعاة الاتحاد المصري للرماية على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل