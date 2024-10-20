تفاصيل تصالح أحمد فتوح مع أسرة ضحية حادث العلمين

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحد أفراد أسرة ضحية اللاعب أحمد فتوح لـ"اليوم السابع"، أن أسرة المجني عليه قبلت التصالح مع اللاعب في القضية، وأن 5 من أفراد الأسرة سوف يقرون بالتصالح أمام هيئة المحكمة، مضيفا أن بنات المجني عليه السيد أحمد، سوف يقررن بالتصالح بعد انتهاء إجراءات النيابة الحسبية، نظرا لأنهم مازالوا في سن القصر.

وكان اللاعب أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غادر عقب انتهاء الجلسة الماضية من قسم شرطة مطروح ، بعد قرار الدائرة الثانية في محكمة جنايات مطروح، إخلاء سبيله، بعد دفع الكفالة المالية قدرها 50 ألف جنيه، وتأجيل قضية القتل الخطأ لأحمد السيد، على طريق الخطأ ، وتعاطي مخدر الحشيش أثناء القيادة، لجلسة 22 /10 القادم لسماع شهادة الطبيب الشرعي.