الامارات | ماذا قال مدرب العين كريسبو عن الهلال قبل القمة الخليجية - الآسيوية؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين جاهزية فريقه للقاء الهلال السعودي بالجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة غداً الاثنين، عند الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي للقاء الذي عقد اليوم الأحد، في استاد هزاع بن زايد إن الهلال أفضل فريق في قارة آسيا ونحن جاهزون لمواجهته، إنه فريق كبير نحترمه، ونعرف مكانته.

وأضاف "الهلال كان قوياً في النسخة الماضية والآن أصبح أقوى".

وأكد كريسبو أن هذه النوعية من المباريات تكون التحضيرات الذهنية والنفسية سهلة لكن الصعوبة تأتي في الجانب التكتيكي.