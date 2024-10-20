الزمالك يطيح ببيراميدز بركلات الترجيح ويصعد لنهائي السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

سجل لفريق بيراميدز كل من، كريم حافظ ، عبد الرحمن مجدي ، يوسف أوباما ، باميلي ، فيما أهدر مصطفى فتحي.

وسجل للزمالك كل من، عبد الله السعيد ، حمزة المثلوثي ، حسام عبد المجيد ، ناصر منسي ، وأحمد سيد زيزو.

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري ، قبل اللجوء لضربات الترجيح التى حسمها الزمالك، ليصعد للنهائى فى انتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا