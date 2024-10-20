اخبار الرياضه

الزمالك يطيح ببيراميدز بركلات الترجيح ويصعد لنهائي السوبر المصري

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

سجل لفريق بيراميدز كل من، كريم حافظ ، عبد الرحمن مجدي ، يوسف أوباما ، باميلي ، فيما أهدر مصطفى فتحي.

وسجل للزمالك كل من، عبد الله السعيد ، حمزة المثلوثي ، حسام عبد المجيد ، ناصر منسي ، وأحمد سيد زيزو.

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري ، قبل اللجوء لضربات الترجيح التى حسمها الزمالك، ليصعد للنهائى فى انتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا