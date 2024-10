تعرف على مباريات الزمالك بالموسم الجديد من الدوري 2024/25 وملاعبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2024/2025 بنظامه الجديد عن مباريات الزمالك بالدور الأول من المسابقة والملاعب التي ستستضيف المباريات.

وأوضحت رابطة الأندية المصرية عبر مقطع فيديو نشرته اليوم السبت عبر حساباتها بمواقع التواصل أن النظام الجديد لبطولة الدوري المصري، سيكون بمواجهة الفرق بعضها البعض في دور واحد، مكون من 17 جولة.

ومع نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، مجموعة اللقب ومجموعة البقاء، ويتنافس أول 9 فرق لتحديد بطل الدوري (ويكون استكمالا على عدد النقاط)، على أن يهبط فريقين بنهاية الموسم.

وجاءت مباريات الزمالك في الموسم الجديد:

الجولة الأولى: الزمالك vs البنك الأهلي

الجولة الثانية: سموحة vs الزمالك

الجولة الثالثة: الزمالك vs المصري

الجولة الرابعة: غزل المحلة vs الزمالك

الجولة الخامسة: الزمالك vs سيراميكا كليوباترا

الجولة السادسة: طلائع الجيش vs الزمالك

الجولة السابعة: الزمالك vs الاتحاد

الجولة الثامنة: الزمالك vs حرس الحدود

الجولة التاسعة: مودرن vs الزمالك

الجولة العاشرة: الزمالك vs الجونة

الجولة 11: بيراميدز vs الزمالك

الجولة 12: الزمالك vs الإسماعيلي

الجولة 13:فاركو vs الزمالك

الجولة14: الزمالك vs بتروجت

الجولة 15: الأهلي vs الزمالك

الجولة 16: الزمالك vs زد

الجولة 17: إنبي vs الزمالك

