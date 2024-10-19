"ظهور الزمالك والأهلي وسط الدوريات الأوربية الكبرى".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تقام اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف الملاعب نستعرضها خلال السطور التالية:
الدوري الإنجليزي
02:30 ـ توتنهام VS وست هام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.
05:00 ـ ساوثامبتون VS لستر سيتي - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3HD.
05:00 ـ فولهام VS أستون فيلا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD إكسترا.
05:00 ـ إيبسويتش تاون VS إيفرتون - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD إكسترا.
05:00 ـ مانشستر يونايتد VS برينتفورد - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.
05:00 ـ نيوكاسل VS برايتون - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD.
07:30 ـ بورنموث VS أرسنال - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.
بطولة أفريقيا لكرة اليد
تحديد المركز الثالث
02:30 ـ الزمالك VS منتدى درب سلطان
07:30 ـ الأهلي VS فلاورز
الدوري الإسباني
03:00 ـ أتلتيك بلباو VS إسبانيول
05:15 ـ أوساسونا VS ريال بيتيس
07:30 ـ جيرونا VS ريال سوسيداد
10:00 ـ سيلتا فيجو VS ريال مدريد
الدوري الألماني
04:30 ـ مونشجلادباخ VS هايدنهايم
04:30 ـ فرايبورج VS أوجسبورج
04:30 ـ هوفنهايم VS بوخوم
04:30 ـ ماينز VS لايبزيج
04:30 ـ باير ليفركوزن VS آينتراخت فرانكفورت (تريزيجيه)
07:30 ـ بايرن ميونخ VS شتوتجارت
الدوري الفر نسي
06:00 ـ بريست VS رين
10:00 ـ سانت إيتان VS لانس
10:00 ـ باريس سان جيرمان VS ستراسبورج
الدوري الإيطالي
04:00 ـ كومو VS بارما
04:00 ـ جنوى VS لولونيا
07:00 ـ ميلان VS أودينيزي
09:45 ـ يوفنتوس VS لاتسيو
الدوري السعودي
06:05 ـ الرائد VS الوحدة
06:20 ـ ضمك VS التعاون
09:00 ـ الاتحاد VS القادسية
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