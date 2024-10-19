"ظهور الزمالك والأهلي وسط الدوريات الأوربية الكبرى".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقام اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف الملاعب نستعرضها خلال السطور التالية:

02:30 ـ توتنهام VS وست هام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ ساوثامبتون VS لستر سيتي - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3HD.

05:00 ـ فولهام VS أستون فيلا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD إكسترا.

05:00 ـ إيبسويتش تاون VS إيفرتون - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD إكسترا.

05:00 ـ مانشستر يونايتد VS برينتفورد - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ نيوكاسل VS برايتون - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD.

07:30 ـ بورنموث VS أرسنال - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

بطولة أفريقيا لكرة اليد

تحديد المركز الثالث

02:30 ـ الزمالك VS منتدى درب سلطان

07:30 ـ الأهلي VS فلاورز

03:00 ـ أتلتيك بلباو VS إسبانيول

05:15 ـ أوساسونا VS ريال بيتيس

07:30 ـ جيرونا VS ريال سوسيداد

10:00 ـ سيلتا فيجو VS ريال مدريد

الدوري الألماني

04:30 ـ مونشجلادباخ VS هايدنهايم

04:30 ـ فرايبورج VS أوجسبورج

04:30 ـ هوفنهايم VS بوخوم

04:30 ـ ماينز VS لايبزيج

04:30 ـ باير ليفركوزن VS آينتراخت فرانكفورت (تريزيجيه)

07:30 ـ بايرن ميونخ VS شتوتجارت

الدوري الفر نسي

06:00 ـ بريست VS رين

10:00 ـ سانت إيتان VS لانس

10:00 ـ باريس سان جيرمان VS ستراسبورج

04:00 ـ كومو VS بارما

04:00 ـ جنوى VS لولونيا

07:00 ـ ميلان VS أودينيزي

09:45 ـ يوفنتوس VS لاتسيو

الدوري السعودي

06:05 ـ الرائد VS الوحدة

06:20 ـ ضمك VS التعاون

09:00 ـ الاتحاد VS القادسية

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