المدير الرياضي يرد.. ماهو مصير عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_هند عواد

كشف تيمو هاردونج المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت الألماني، مصير المحترف المصري عمر مرموش لاعب الفريق.

وقال تيمو في تصريحات عبر قناة إ بي سي مصر 2: "أداء عمر مرموش مبهر وطبيعي أن تتابعه كبار الأندية في العالم، لا نناقش في الوقت الحالي فكرة رحيل عمر مرموش ونحن سعداء بتألقه معنا".

وأضاف: "عمر مرموش يقدم أفضل الأرقام في البوندسليجا وهذا نتاج لعمل الفريق بالكامل، والسوق المصري محل اهتمامنا ومصر تخرج لاعبين كبار ونتابع جيدا المنتخب المصري".

وواصل: "رحلة محمد صلاح وعمر مرموش في عالم الاحتراف متشابهة إلى حد ما، لا نرغب حاليا في بيع عمر مرموش ولو انتظرنا سيواصل التألق وربما نبيعه بمبالغ كبيرة".

وأتم تصريحاته: "نحن نتحدث مع عمر مرموش لتجديد عقده وهو سعيد معنا، الدوري الألماني بطولة صعبة وعلينا بذل قصارى جهدنا للوصول لأفضل مركز ممكن".

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