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"شيلت بلاوي سودا".. هاني زادة يفتح النار ويكشف مجاملاته لنادي الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هاني زادة، تفاصيل مجاملاته للفارس الأبيض أثناء توليه منصب في منطقة الجيزة.

وقال هاني عبر بودكاست "إيجي جول": "خدمت نادي الزمالك كتير لما كنت شغال في منطقة الجيزة".

وأضاف: "شيلت بلاوي سودا وتقارير حكام، وكنت بتكلم مع الحكم وأطلب منه عدم شطب أي مسؤول في النادي".

وتابع: "كان هناك تقارير حكام تدين لاعبين وأسماء (شنبات) في الزمالك سواء شطب أو عقاب".

واختتم عضو مجلس الزمالك السابق: "معرفتش أعمل حاجة للزمالك في موضوع صفقة محمد ناجي جدو، بسبب القانون وكان من حق الأهلي ووصول الملف للنيابة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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