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"لا أملك وكالة سفر".. مدرب ريال مدريد يعلق على سفر امبابي للسويد واتهامه بالاغتصاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على سفر كيليان مبابي إلى السويد واتهامه بالاغتصاب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو: "كيليان مبابي يشعر بحالة جيدة جدًا، إنه سعيد ويحتاج إلى 15 يومًا من الراحة قبل العودة".

وأضاف: "مبابي لاعب مختلف عما كان عليه قبل فترة التوقف الدولية، يمكنك رؤية ذلك عقب عودته".

وعن رحلة مبابي إلى السويد، أجاب: "تم تحديد أيام الراحة له ثم يختار الجميع ما يريدون القيام به، ذهبت إلى لندن لمدة يومين ولم أطلب الإذن من أحد، وكما أنني لا أملك وكالة سفر لتنظيم رحلات اللاعبين.

وتابع: "لم أطلب تعزيزات من النادي، لأننا في العام الماضي تعاملنا بالفعل مع الإصابات التي تعرضنا لها بشكل جيد وسيحدث نفس الشيء هذا الموسم".

واختتم: "إذا كنا بحاجة إلى لاعب مناسب لريال مدريد، فلن نستبعده، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لدينا لاعبين شباب يمكنهم المساهمة، وعودة ألابا ستكون قريبة".

ويلاقي نظيره سيلتا فيجو غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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