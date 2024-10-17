المدير الرياضي للدوري السعودي يتحدث عن إمكانية انضمام صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مايكل إيميليانو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، إمكانية التعاقد مع النجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال فترة الفترة المقبلة، بعد نهاية عقده مع الريدز.

وينتهي عقد صلاح مع فريق ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، أي يحق له التوقيع في يناير لأي نادي.

وقال إميليانو، في بودكاست "ذا أوبي كاست"، الذي يقدمه النجم النيجيري جون أوبي ميكيل: "قرار انضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي، يتوقف على صلاح نفسه، باعتباره هو صاحب القرار في هذا الأمر".

وأضاف: "هناك عملية واضحة يتم من خلالها اختيار النادي الذي سينتقل إليه اللاعب، حيث أن النادي الذي يرى أن لديه القدرة المادية على شراء محمد صلاح على سبيل المثال، يتم لنا بذلك وإذا كان أو المتقدمين، يكون له الأولوية في المحاولة".

وتابع: "يشرط أن يكون هذا الأمر من النادي، ليس لمجرد منع الأندية الأخرى من فرصة التفاوض مع اللاعب، يجبل أن يكون لديهم الحاجة إلى اللاعب وليس لمجرد حجز الأسماء فقط".

واختتم إميليانو تصريحاته: "وإذا كان التعاقد مع صلاح متاحاً فإننا سنجد 7 أندية، بل ال 18 نادً يرغبون في ضمه ولن يجب أن تكون لديهم القدرة المالية على ذلك".

وارتبط اسم محل صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة الماضية، وبشكل خاص الانتقال إلى فريق اتحاد جدة.

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