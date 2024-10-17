"بعد المساهمة في 7 أهداف".. كليان مبابي يتوج بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكن النجم الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من حصد جائزة لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإٍسباني.

وأعلن الحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، حصول كليان مبابي، على جائزة لاعب شهر سبتمبر في الفريق.

ونجح كليان مبابي، في المشاركة في 5 مباريات مع الفريق الملكي، تمكن خلالهم من المساهمة في 7 أهداف بواقع 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وكان مبابي تمكن من تسجيل 5 أهداف مع ريال مدريد خلال شهر سبتمبر الماضي، وهدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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