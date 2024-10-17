"اغتصاب وحُكم عليه بالسجن".. قصة أكينكونمي أمو لاعب الزمالك المنتظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتشرت تقارير خلال الساعات الماضية تشير إلى تفاوض الزمالك مع النيجيري أكينكونمي أمو لاعب فريق كوبنهاجن الدنماركي السابق.

وأُطلق عليه لقب "ميسي الصغير" بسبب مهاراته في المراوغة، لكنه كان كثير المشاكل والإصابات في الدنمارك.

ولد أكينكونمي في إبادان جنوب غرب نيجيريا، وبدأ ممارسة كرة القدم في أكاديمية برايتفيل قبل أن ينتقل إلى نادي سيدوس النيجيري، وفي موسم 2019 ذهب إلى الدوري السويدي من بوابة نادي هاماربي.

وبعد قضاء عامين في السويد، تحولت وجهته إلى الدنمارك مع الكبير كوبنهاجن، لتبدأ المشاكل والإصابات.

وعلى المستوى الدولي، بدأ مسيرته مع نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة في عام 2019، وسجل في أول ظهور له بفوز نيجيريا 5-4 ضد تنزانيا.

قصة اعتقال لاعب الزمالك المنتظر

سبق أن تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام في الدنمارك بتهمة الاعتداء الجنسي في العام الماضي، وبحسب صحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية، وجهت إلى أمو تهمة الاغتصاب، وكذلك محاولة اغتصاب وانتهاك امرأتين أخريين.

وكانت السلطات الدنماركية قد وجهت اتهامات جنائية للاعب أولاً في أبريل 2022، ثم مرة أخرى في يوليو وأغسطس من نفس العام.

وتم اعتقاله في 10 سبتمبر 2022، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة في الشهر التالي من نفس العام.

وفي آخر عام 2023 انتقل اللاعب النيجيري إلى فريق أومونيا القبرصي في صفقة انتقال حر، وقضى معهم 6 أشهر، ومنذ شهر مارس 2024 وهو دون نادي.

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