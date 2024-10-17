ريال مدريد يدرس التعاقد مع مدافع تشيلسي الشاب

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة اندبندنت الانجليزية ان نادي ريال مدريد الأسباني ينوي الدخول في مفاوضات مع نادي تشيلسي الأنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لضم مدافع تشيلسي الشاب جوش اتشمبونج .

وكان نادي ريال مدريد قد تأكد خلال الأيام الماضية من غياب قائد الفريق ومدافع الأيمن داني كارفاخال إلى نهاية الموسم الحالي بسبب الاصابة التي تعرض لها في الدوري الاسباني وبالتالي بات الفريق الملكي لا يملك سوى ظهير ايمن واحد فقط هو مارتن فاسكيز إلى جانب محاولة المدير الفني كارلو انشيلوتي لتوظيف المدافع البرازيلي ايدير ميليتاو في مركز الظهير الأيمن الا ان إدارة ريال مدريد مقتنعة بضرورة التعاقد مع ظهير ايمن خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية ان مسئولي ريال مدريد يتابعون من فترة الظهير الأيمن الشاب جوش اتشمبونج والذي يلعب لنادي تشيلسي وان هناك رغبة لضمه كونه احد الحلول طويلة المدى لدعم مركز الظهير الأيمن خاصة وان تشيلسي لن يتمسك به كثيرا في ظل وجود الثنائي ريس جيمس و مالو جوستو وبالتالي فإن إدارة ريال مدريد بامكانها اقناع إدارة تشيلسي بالاستغناء عن جوش اتشمبونج .

وأضافت الاندبندنت : انه على الرغم من قناعة إدارة ريال مدريد بجوش اتشمبونج لدعم دفاع الفريق الملكي خلال الانتقالات الشتوية الا انه يظل مدافع ليفربول ترينت الكسندر ارنولد هو الخيار الأول للفريق الأسباني مع نهاية الموسم الحالي ونهاية عقده مع ليفربول .