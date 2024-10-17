شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الزمالك لإنهاء موسم الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يغلق مسئولو نادى الزمالك ملف الصفقات الصيفية، بعدما تعاقد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مع 6 لاعبين خلال الميركاتو الجارى، والذى سيغلق يوم 25 أكتوبر، استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

إدارة نادى الزمالك كانت على بعد خطوات من التعاقد مع الإنجليزى ذو الأوصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول السابق، إلا إن اللاعب لم يوفق فى الاختبار الذى خضع له، كما أنه رفض استكمال تلك الاختبارات ليتم توجيه الشكر له من قبل مجلس الإدارة على الفترة التى قضاها مع الفريق.

ورغم عدم إتمام صفقة أوفى إيجاريا إلا أن إدارة القلعة البيضاء لم تغلق ملف الصفقات، وقامت لجنة الكرة المكونة من حسين لبيب، وأحمد سليمان، وحسام المندوه، وعمرو أدهم، وهانى برزى، وطارق السيد نجم الزمالك الأسبق الذى يعد العنصر الوحيد المنضم للجنة الكرة من خارج مجلس الإدارة، والمسئول عن الاستشارات الفنية، بمناقشة عدة اسماء من اجل التعاقد معها قبل غلق باب القيد.

ويخطط مسئولو الزمالك فى الأيام المقبلة، لإبرام صفقة واحدة لتدعيم مركز الوسط الدفاعى، والذى اتضح حاجته لدعم فى ظل تعرض نبيل عماد دونجا لإصابة عضلية مع المنتخب.

وتعمل لجنة الكرة فى الوقت الحالي لاتمام التعاقد مع لاعب رقم "6" سواء محلي أو أجنبي، خاصة فى ظل استمرار إدارة الزمالك فى التفاوض مع البنينى سامسون أكينيولا لفسخ تعاقده بالتراضى.