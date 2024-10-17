شكرا لقرائتكم خبر عن سمارا فييرا أفضل لاعبة فى مباراة سيدات يد الأهلى أمام بطل أنجولا ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حصلت سمارا فييرا لاعبة فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على لقب أفضل لاعبة فى مباراة فوز فريقها على بريميرو الأنجولي بنتيجة 26-20 فى ربع نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب خلال الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجارى، ليتأهل إلى نصف النهائى.

وحقق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على نظيره أوتوهو الكونغولى بنتيجة 35-27 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية أمس ليتأهل إلى دور الثمانية.

وحقق فريق سيدات يد الأهلى الفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 33-20 فى أولى مواجهاته الجمعة الماضى.

وتضم قائمة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا كلًّا من: نصرة عيد - شهد الشواربي - منة الله سيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رنا راضي - سمارا ڤييرا - ڤييرا نجونجا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - إسراء السيد - جهاد وائل - نوال خليل - آلاء صابر - ليلى حماد - كنزي حاتم.