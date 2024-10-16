هاتريك ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح بوليفيا.. وفوز كبير للبرازيل في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح منتخب الأرجنتيني في تحقيق فوزا كبيرا على ضيفه منتخب بوليفيا 6 / صفر في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت المباراة تألق الأسطورة ميسي وإحرازه ثلاثة أهداف هاتريك، في الدقائق 19 و84 و86، فيما أضاف لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز ونازارينو بازان الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 43 والأخيرة من الشوط الأول و69.

حافظ المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز، على صدارة التصفيات برصيد 22 نقطة حصدها من 10 مباريات، بفارق ثلاث نقاط كاملة أمام منتخب كولومبيا صاحب المركز الثاني.

فوز كبير لمنتخب البرازيل على بيرو

وفي المقابل حقق المنتخب البرازيلي فوزا كبيرا على ضيفه بيرو 4 / صفر في المباراة التي جمعتهما في نفس التصفيات.

سجل أهداف البرازيل رافينيا (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 38 و54 وأندرياس بيريرا ولويز هنريكي في الدقيقتين 71 و74.

المنتخب البرازيلي رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره الثاني على التوالي والخامس له في التصفيات، مقابل التعادل في مباراة والخسارة في أربع.